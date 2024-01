No Central Splash, Chico Barney comparou a postura entre Rodriguinho e Wanessa Camargo no jogo. "Acho curioso a diferença de postura. Não vou entrar no campo moral, mas no campo de entrega no BBB. Enquanto o Rodriguinho está falando, a Wanessa Camargo está pensando em como não se queimar no BBB"

Isso demonstra o quanto que Wanessa está no jogo por motivos egoístas. Ela quer tá certa, com a imagem boa e, na minha opinião, isso não presta pro jogo Chico Barney

Lucas Pasin concordou e acredita que Wanessa quer visibilidade estando no programa. "Eu já entendi o que ela foi fazer lá. Ela provavelmente quer lançar uma música nova, focar a carreira musical dela e acha que o BBB pode trazer esse alcance para ela, mas não adianta nada se ela não entrega o entretenimento e conquista o público aqui fora"

"O Rodriguinho, goste ou não, está sendo ele mesmo. Ele errou, fez isso, fez aquilo, mas a Wanessa está se escondendo. Eu ainda não conseguir entender o que ela foi fazer lá", completou Chico Barney.

Yasmin preguiçosa e Wanessa 'sonsa' são as 'Meninas Malvadas'

Yasmin Brunet teve uma discussão com Bin Laden sobre uma atitude do brother na festa do BBB 24 (Globo) e Wanessa Camargo tomou as dores da amiga.