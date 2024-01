O colunista Chico Barney, no Central Splash, avaliou que Vanessa fez bem em abandonar, por vontade própria, o confinamento. "Acho que foi melhor para ela, acima de tudo, e também para seus colegas de confinamento, que estavam completamente tomados e começando a ficar exauridos com aquela situação. O fato é que a Vanessa estava demonstrando uma perturbação [dentro do BBB] que estava incomodando os próprios rumos [dentro do reality]."

Chico recordou que, desde antes mesmo de estrear no BBB, a tiktoker já demonstrava carregar uma bagagem de traumas emocionais, ligados à dificuldade de lidar com os holofotes. "Olhando para o histórico da Vanessa no BBB, do que ela falava? Dos traumas que a hiperexposição no TikTok tinham lhe causado, do medo que tinha do cancelamento. O texto dela no Big Day fala sobre seu precisando viajar para tirá-la do banheiro, onde ela estava trancada há três dias, porque tinha visto um vídeo de alguém a criticando."

Para o colunista, o grande erro de Vanessa Lopes foi ter ido buscar cura para suas questões emocionais justamente no Big Brother Brasil. "Ela estava com algumas feridas [emocionais] abertas e foi curar essas feridas no pior lugar possível: a droga do BBB, onde a hiperexposição é ainda mais cruel. Se existia uma conversa de que a Vanessa era uma pessoa extremamente traumatizada com a hiperexposição, acho que ela e sua equipe deveriam ter pensado em outras alternativas para migrar rumo a novos públicos."

Na visão de Bárbara Saryne, nenhum colega de elenco pode ser responsabilizado pela opção de Vanessa Lopes em desistir. "Acho que não podemos responsabilizar ninguém pelo estado de saúde da Vanessa Lopes, até porque todos estão numa pressão no confinamento. É injusto e irresponsável da nossa parte colocar a culpa em alguém. A responsável por suas decisões ali foi ela própria."