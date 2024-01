A reação das redes sociais à quinta-feira da tiktoker foi algo tão radical quanto o que vimos transmitido pela TV. Entre diagnósticos psiquiátricos freestyle e ilações maldosas duvidando das intenções da moça, uma miríade de demonstrações do por quê esse tipo de reality show faz tanto sucesso por aqui.

O BBB convida o telespectador para ser seu cúmplice. A audiência ajuda a decidir os rumos do programa e faz uma aferição em tempo real do bom ou mau andamento da produção. Daí a preocupação de tantos que estão do lado de cá da telinha em não se verem envolvidos com a controvérsia. Desviam do espelho ou dão uma piscadela para ele, dependendo da hora do dia.

Mais cedo, a mãe de Vanessa fez um vídeo tentado acalmar os ânimos dos internautas. "Ela tem seus momentos. Mas depois ela volta". A mensagem, gravada enquanto passava um produto no rosto, foi mais um elemento esquistíssimo em um dia cheio de desdobramentos esquisitíssimos. O pai também faria um vídeo mais tarde, cujo teor não chegou a ser menos incomum.

Pensando na intensidade das redes sociais, na Vanessa e no seu entorno, e também na maneira como ela parece lidar com as coisas que lhe cabem, com meu ranço por Matteus ainda na cabeça? Acabei lembrando de uma canção do Jorge Mautner.