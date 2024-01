No Central Splash, Chico Barney afirmou que Matteus não tem posicionamento no jogo. "Eu tenho um inimigo no BBB que é esse cidadão aí. O homem mais bondoso, carinhoso e gentil do Brasil: o 'Chatteus'. Ele não quer ficar mal com ninguém, mas ele é muito bom de prova e precisa tomar decisões. Ele não consegue tomar decisões e fica pedindo desculpas. Negócio ridículo"

Fora imediatamente o 'Chatteus'. Se forem resgatar a Vanessa Lopes, leva os dois juntos Chico Barney

Lucas Pasin chamou o líder da semana de "frouxo". "O Matteus faz parte do time de frouxos do BBB e não cabe dentro do jogo. Essa coisa de ficar pedindo desculpas virou piada, óbvio. Ele não quer se comprometer, não quer ser ele a pessoa responsável por colocar alguém que vai ser eliminado"

Chico Barney concordou e detonou Matteus. "Tem duas saídas: rever todo o processo de seleção de elenco e o contrato do BBB precisa reestabelecer novas regras de alinhamento de cunho trabalhista. O cara começa com esse papo aí ele não vai ser eliminado, ele vai ser demitido. Estamos pedindo a eliminação do 'Chatteus'"

Cara mala, insuportável esse 'Chatteus'! Chico Barney

Público cobra, mas produção do BBB 24 não sabe o que fazer com Vanessa

Na tarde de ontem (18), Vanessa Lopes preocupou o público e os brothers ao questionar se os participantes seriam atores e dizer que não queria ser uma Juliette no BBB 24 (Globo). Durante o ao vivo, Tadeu Schmidt tranquilizou afirmando que a sister estava bem.