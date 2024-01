Ainda mais se o amigo leitor considerar que quem estava junto com ele era a Beatriz, a primeira integrante dos pipocas a bater 1 milhão de seguidores no Instagram -apenas alguns minutos antes de Davi, é bem verdade, mas ainda assim. E ela obteve 28,44%, menos da metade dos votos dele. Simplesmente chocante.

Isso quer dizer que Davi é o grande favorito ao prêmio? Não necessariamente. Mas dá dimensão do impacto dos enredos mais recentes do programa. Acredito que um fator tenha sido determinante para tamanho desequilíbrio de forças: o ranço da audiência pelas figuras de Nizam e Rodriguinho, adversários diretos do rapaz, e aliados do Pizani, que foi eliminado com humildes 8,35%.

O fato de Beatriz ter se dedicado a tramas paralelas até agora deve ter colaborado para que a tendência de crescimento do Davi tenha sido muito mais reluzente nesse primeiro momento do jogo. Mas muita coisa ainda pode acontecer -inclusive nada.

Notas para o BBB 24

Tá na xepa

MC Bin Laden conseguiu entender o jogo perfeitamente e aposta as fichas na teoria (correta) de que Pizani foi eliminado pela conexão direta com vacilos de Nizam e Rodriguinho. Mas pelo menos até a hora em que fui dormir, não conseguiu articular um grupo para implicá-los no próximo paredão. Muito pelo contrário -é voto vencido nessa missão.

Tá no VIP

Vanessa Lopes é pouco compreendida pelo público do BBB. Completamente equivocada, atrapalha o bom andamento do jogo de maneiras sempre surpreendentes. A tiktoker estava impressionada com o resultado do paredão, ouviu a hipótese de Bin Laden e chegou a rascunhar sua própria tese. E aí lembrou de um presente que recebeu de um ficante de Recife. "O livro que é baseado esse programa. Mil novecentos e não sei o que..." Tudo leva a crer que eram três cópias de 1984 de George Orwell.