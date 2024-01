No Central Splash, Chico Barney afirmou que Bin Laden foi certeiro em sua análise sobre Nizam, mas ninguém quis saber. "Ele está se mostrando um cara muito ruim de jogo interno. Ele tem uma ótima leitura, mas não consegue ninguém para apoiar as suas ideias. Ele foi o único que entendeu o que aconteceu"

Ninguém embarca na dele e isso, óbvio que é ruim para o grupo, mas o Bin Laden não consegue organizar votos Chico Barney

Lucas Pasin concordou com Chico e disse que o cantor não consegue falar com os brothers. "Ele já entendeu parte do jogo, teve as respostas dele, ele fala das conclusões dele para as pessoas, mas ele não está conseguindo ser convincente. Ele não consegue ser líder. Não sei se é a forma de se colocar que não convence [...]"

A própria Vanessa Lopes não está se importando com a opinião dele. Ele fala para ela e parece que entra por um ouvido e sai pelo outro Lucas Pasin

Wanessa Camargo é a âncora de Yasmin Brunet e atrapalha o seu jogo

Na madrugada de hoje (17), Wanessa Camargo e Yasmin Brunet discutiram os rumos do jogo após a eliminação de Pizane.