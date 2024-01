Entre os episódios, Yasmin Brunet reclamou das falas de Rodriguinho sobre a sua compulsão alimentar no BBB 24 (Globo), mas não confrontou o brother. Logo no início da temporada, a sister teve também um desentendimento com Vanessa Lopes, que preferiu não estender o assunto sobre Gabriel Medina.

Chico classificou Yasmin como uma planta. "Eu acho que ela começou como uma protagonista e neste exato momento ela é uma planta. Ela está há alguns dias sem muita pauta que não seja a gente criticando o Rodriguinho pelos comentários que ele faz dela"

Acho que a relação dela com o Rodriguinho, com a Wanessa Camargo que é mais pé no freio também [...] Será que isso está atrapalhando na performance no que a gente realmente gostaria de ver na Yasmin? Chico Barney

Bárbara Saryne, comentarista do Central Splash, discordou. "Eu ainda não cravaria que ela é uma planta, mas acho que ela está se acabando. Ela não soube aproveitar o enredo que foi dado e, talvez com a saída do Maycon, ela tenha entendido como um fim para aquela história"