* Da Redação de Splash

Durante um papo com Vinicius, Bin Laden entendeu o jogo de Nizam e se preocupou com a reação de Vanessa Lopes ao saber que o brother mentiu para ela na treta sobre os espelhos, no BBB 24 (Globo).

No Central Splash, Chico Barney elogiou o jogo do funkeiro. "É interessante essa relação dele com a Vanessa porque ele ajuda, de alguma maneira, para ter um contraponto para ela não ser só a vilã. As pessoas não gostaram da posição que ela tomou em relação a não ouvir Alane, não quis ouvir a Yasmin. Tem muito hate nela"