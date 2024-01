No Central Splash, Chico Barney elogiou a postura da apresentadora em chamar a atenção de Maycon. "Eu acho que ele foi confrontado e acho que tudo o que foi dito foi muito correto do ponto de vista da Thais, necessário e importante. Só tenho dúvida do tom que a Ana Clara fazia em outro recorte, com um pouco mais de humor ou leveza, ou talvez nesse assunto específico acharam que não cabia."

Chico ainda falou que Thais Fersoza está se saindo melhor que Yasmin Brunet e Wanessa Camargo. "A Thais Fersoza está fazendo mais sucesso do que a Wanessa Camargo hoje porque a Thais se tornou um exemplo de postura, contundência e enfrentamento"

O melhor camarote do BB 24 até esse momento se chama Thais Fersoza. Todos os outros estão lá passeando, guardando treta, entendendo as complexidades, não sei lá o que. A gente quer esculacho, barraco. Manda todo mundo embora e bota a Thais Fersoza aí Chico Barney

Primeiro eliminado do BBB 24, Maycon seria ótimo para o Power Couple

No Central Splash, Lucas Pasin analisou a participação de Maycon no Bate-Papo do Eliminado, que contou com a presença da sua esposa, Franciane de Souza. "Achei a participação da esposa um momento alto do bate-papo. Além de falar bem, ela conseguiu defendê-lo melhor do que ele ali"