No Central Splash, Chico Barney criticou as escolhas de Rodriguinho. "Eu tenho a impressão que o Rodriguinho está no clima não de quem foi para o BBB, mas para um pesque pague. Ele quer tá ali numa boa, conversando, fazendo uns sons, sei lá o que. Ele relutou um pouco para escolher essas pessoas, mas ele escolheu mal.

Independente da evolução do jogo, eu acho que Rodriguinho não mandou bem porque ele sabe, ou supõe que tanto o Davi, como a Isabelle foram escolhidos pelo público. Como que ele coloca na mira justamente duas pessoas que já entraram com o recurso positivo do povo? Chico Barney

Chico Barney disse que a liderança do cantor já começou mal. "Eu acho que já dá pra cravar que a liderança no Rodriguinho é um fracasso. Eu diria até que a liderança do Rodriguinho já é o maior fracasso da carreira do Rodriguinho, que tem tantos sucessos aí ao longo da sua trajetória"

Durante o BBB 24, Chico Barney faz o Central Splash ao vivo às 10h, de segunda a sexta-feira. Assista à íntegra da live:

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Rodriguinho vai indicar ao segundo Paredão? Resultado final 1 Davi 60,98%

2 Beatriz 25,39%

3 Isabelle 13,63% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.