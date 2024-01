ACORDA, MENINO

Quando chegou no outro estúdio, Tadeu Schmidt estava com outra narrativa pronta: tentando confortar o eliminado, avisou que aquele sonho tinha morrido, mas outros viverão. Desnorteado, Maycon ainda questionou: "será?"

APNEIA DO SONO

As coisas continuaram a ficar esquisitas no Bate-Papo BBB, o primeiro apresentado pela dupla Thais Fersoza e Ed Gama. Confrontado com a repercussão de sua passagem pelo programa, Maycon desassociou. Fez o que pode para desarmar a realidade e instalar uma bomba da mais pura psicodélica. A saber:

- Avisou que seu sonho nem era ganhar o BBB, mas apenas participar, e por isso já se dava por satisfeito;

- Também contou que, se não tivesse saído de primeira, provavelmente não sairia nunca mais;

- Quanto às falas consideradas capacitistas e machistas, demonstrou felicidade pela repercussão de duas causas importantes e com isso contribuir para o debate público em todo o país (eu não achei que ele ainda pudesse me surpreender, mas me surpreendeu).

TERROR NOTURNO

De tudo isso, o que vai viralizar durante a sexta-feira certamente é a contundente resposta de Thaís Fersoza na questão das falas de Maycon a respeito das roupas de Yasmin. Ele não conseguiu se justificar, tampouco rever o posicionamento. Se os sonhos não morrem, não tenho dúvidas de que eles podem se tornar pesadelos.

Termômetro do BBB 24

Tá quente

- Foi legal a estreia do novo Bate-Papo, agora apresentado por Thaís Fersoza e Ed Gama. Para um primeiro episódio, e com um personagem tão extravagante quanto Maycon como desafio inicial, tudo OK. Mas a dupla tem estilos e tempos muito diferentes, o que demanda uma certa generosidade maior na hora de calibrar as divisões de tarefas. Com a maratona de eliminações nos próximos dias, não faltarão oportunidades para refinar a experiência.

- Rodriguinho é o novo líder! Gostei da dinâmica "Na Mira do Líder", que obrigou o pagodeiro a elencar quais são suas três opções de indicação para o paredão: Davi, Isabelle e Beatriz. Adorei também as reações indignadas de todos.