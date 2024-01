* Da Redação de Splash

Yasmin Brunet, 35, está entre os primeiros nomes confirmados no Camarote do BBB 24 (Globo). Ela já havia sido cotada várias vezes para o elenco do programa ao longo dos últimos anos, mas somente agora efetivamente entrou.

Em suas redes sociais, o colunista Chico Barney avaliou como muito acertada a escolha da filha de Luiza Brunet para o reality. "Ouso dizer que Yasmin Brunet é o maior acerto do Boninho em todas as 24 edições do BBB. Ela está pronta, preparada, forjada para entregar entretenimento! Tenho certeza que vai comover o país com equívocos, trapalhadas e muitas emoções lá dentro."