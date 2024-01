BBB 24: Globo complica tudo e reality agora precisa de manual de instruções

A cada ano que passa, o BBB fica um pouquinho mais complicado de entender. Para tentar surpreender tanto o público quanto os participantes, as dinâmicas da semana já eram anunciadas em um PowerPoint pelo Tadeu Schmidt —e durante a temporada passada, o documento foi ganhando cada vez mais slides.

Para a edição que começa nesta segunda-feira, parece que a Globo resolveu aprofundar o hermetismo. Quase todas as novidades reservadas para o BBB 24 precisam de algum tipo de explicação que vai além da lógica de um simples tuíte. O que era regra de três passou a ser fórmula de bhaskara.

Até o aguardado Big Day, quando a emissora mostra para o público quem são os participantes, ganhou contornos de plano infalível do Cebolinha. Veja só: na sexta-feira conheceremos 18 participantes durante os intervalos da programação, entre pipocas e camarotes. Mas no domingo descobriremos outros 14, dessa vez durante o Fantástico. Aí o público vai escolher 2 entre esses 14 para já entrar na casa. E depois os 18 participantes iniciais vão escolher mais 6 entre os 12 do Fantástico que sobraram.