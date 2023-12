O colunista diz acreditar que Rodrigo Carelli errou a mão ao selecionar o influenciador para o elenco do reality rural. "Nesta reta final, ele até teve um pouco mais de destaque, porque tinha que ir para a Roça de vez em quando. O cara é gente boa demais, concordo, mas foi um grave erro de escalação, na minha opinião. Não faz sentido [ele estar no programa]."

Yas enxerga o fracasso de WL em A Fazenda como uma prova de que webcelebridades nem sempre são uma boa pedida para a TV. "Fica a lição: o fato de a pessoa performar bem no TikTok não significa que ela vai performar bem no BBB, em A Fazenda ou no raio que o parta. A pessoa ser famosa e ter visibilidade na internet não significa que ela vai render [em um reality show]."

Ousada e divertida, Jaque merece mesmo ser campeã de A Fazenda

Chico Barney também defendeu, no Central Splash, que Jaquelline fez por merecer a vitória que parece prestes a obter em A Fazenda. "A Jaquelline Grohaski vai ser uma ótima campeã de A Fazenda. Ela teve uma história muito interessante lá dentro. Foi divertida, foi ousada, diferente. Acho que fez muita coisa de caso pensado - e quem faz de caso pensado visando entreter o público merece meu aplauso e meu agradecimento. Creio que a Jaque tem tudo para ser uma campeã muito consolidada, com uma votação eloquente e merecida."

Chico acredita que Jaquelline, entre outros acertos, soube beneficiar-se muito bem do favoritismo herdado de Rachel Sheherazade e Lucas Souza. "Ela tem um controle muito forte da narrativa [do programa]. Conseguiu usar muito bem os elementos da história que melhor lhe cabiam e convencer as pessoas aqui fora. Transformou-se num avatar da Rachel - e depois do Lucas - quando precisou, o tempo todo sempre muito consciente da história que estava contando."