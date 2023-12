Para Chico, não faz sentido a jornalista ainda resistir em admitir que errou ao agredir a mãe de Bia Miranda. "Penso que, de novo, a Rachel dá um passo em falso rumo a uma certa soberba e arrogância, de não se reconhecer errada. De achar que a expulsão não foi dela, [mas] foi outorgada a ela por poderes terceiros que, honestamente, a Jenny nem tinha."

O colunista acredita que a expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda foi, sim, mais do que justa. "A Jenny estava tentando expulsar todo mundo e não conseguiu com ninguém. Só conseguiu com a Rachel, porque ela se deixou levar. Rachel errou, e acontece! Pessoas legais também erram. Ela errou e foi corretissimamente expulsa."

Chico também rebateu as críticas que a ex-SBT fez contra Márcia Fu, 54, em suas redes sociais. "Ela fala de fair play da parte da Márcia, mas qual é o fair play da Raquel, quando ela entra em um vale tudo - inclusive se alinhando com a Simioni, que fez coisa muito pior - para atacar uma pessoa em nome do prêmio, para defender que o prêmio fique com uma pessoa que é amiga dela? Esse vale-tudo da Rachel, que estava com tudo ganho aqui fora, sai completamente do campo do jogo, do entretenimento."

Na visão do colunista, Rachel se coloca como a palmatória do mundo ao tentar fazer a caveira de Márcia para seus fãs. "O que fica preocupante é quando alguém tem um certo reforço positivo por parte de certos setores da sociedade e, por isso, começa a achar que é uma regra moral para o resto das pessoas. Isso não tem nada a ver com entretenimento. Essas declarações da Rachel fogem muito do que se espera do entretenimento."

Márcia Fu é a única participante de A Fazenda que furou a bolha

Chico Barney enalteceu o fato de Márcia Fu estar fazendo sucesso mesmo entre a plateia que não costuma acompanhar realities na TV. "O que temos visto da Márcia Fu, no final das contas, é que ela foi a única participante desta temporada que de verdade furou a bolha. Temos um negócio chamado 'fandom', os 'fãs de reality show', e temos outro negócio chamado 'resto do mundo'."