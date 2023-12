* Da Redação de Splash

Com a saída voluntária de Lucas Souza, 23, do elenco de A Fazenda 2023 (Record), Jaquelline Grohalski, 29, herdou o favoritismo que cabia a ele desde a saída de Rachel Sheherazade, 50. Muitos a veem hoje como a mais provável vencedora da temporada, que se encerra no próximo dia 21 (quinta-feira).

O colunista Chico Barney pensa que, apesar do sucesso incontestável, Jaquelline carece de um enredo mais contundente dentro do reality rural. "A gente vê muito as pessoas falarem que a Nadja [Pessoa, 36] não tem enredo, fica caçando assunto. [Mas] tenho a impressão de que, se a Nadja não tem enredo, a Jaque tem menos ainda. Não consigo ver uma história coerente da Jaquelline do começo ao fim", argumentou Chico, em seu Central Splash.