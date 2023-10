* Da Redação de Splash

Lily Nobre, 21, e Kamila Simioni, 37, acusaram Jaquelline Grohalski, 29, de ter dito que pretendia beijar Tonzão Chagas, 34, na última festa de A Fazenda 2023 (Record). Um VAR exibido na edição de ontem do reality na TV desmentiu a acusação da dupla.

O colunista Chico Barney se mostrou chocado, no Central Splash, com tantos casos de 'telefone sem fio' gerados por Simioni dentro do confinamento rural. "O filho da Simioni [João Victor Simioni] esteve aqui e falou que a mãe dele não costuma confundir as palavras tanto como tem confundido [dentro do reality]. Não sei se está faltando cotonete lá em A Fazenda. A gente podia mandar uma pergunta para o Carelli para saber."