Para ele, Simioni tem se revelado o grande motor da atual temporada da atração rural. "É o dia todo enredos novos, possibilidades novas, armadilhas novas... Para mim, na minha humilde opinião, Simioni é a funcionária do mês [na Record]. Ninguém trabalhou mais do que ela nessa Fazenda esse mês."

Chico acredita que, a despeito de suas atitudes quesitonáveis contra Shayan Haghbin, 32, a atuação de Simioni no reality é irretocável. "É uma coisa impressionante. Tem gente pedindo para expulsá-la [por conta da polêmica de suposta importunação sexual contra Shayan], mas, no que tange a todo o resto - artimanhas e picuinhas, armações e palhaçadas -, é a especialidade dela."

Simioni faz de propósito ou falta cotonete em A Fazenda?

Lily Nobre, 21, e Kamila Simioni, 37, acusaram Jaquelline Grohalski, 29, de ter dito que pretendia beijar Tonzão Chagas, 34, na última festa de A Fazenda 2023 (Record). Um VAR exibido na edição de ontem do reality na TV desmentiu a acusação da dupla.

Chico Barney se mostrou chocado com tantos casos de 'telefone sem fio' gerados por Simioni dentro do confinamento rural. "O filho da Simioni [João Victor Simioni] esteve aqui e falou que a mãe dele não costuma confundir as palavras tanto como tem confundido [dentro do reality]. Não sei se está faltando cotonete lá em A Fazenda. A gente podia mandar uma pergunta para o Carelli para saber."