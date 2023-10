Eis que Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda. Uma pena. Logo agora que estava ficando divertido! Ao longo dessas primeiras semanas, a jornalista estava sendo tratada como campeã antecipada. Os fãs louvavam a educação e parcimônia da peoa.

Mas hoje, pelo visto, não deu para manter a linha. Ao ser chamada por Jenny, a fazendeira da semana, para cuidar das ovelhinhas, Rachel se rebelou. Não queria acordar cedo para trabalhar. Exigia que outra pessoa ficasse com tal responsabilidade.

Pois Jenny bateu o pé e se manteve firme na escolha. Papo vem, papo vai, aconteceu alguma coisa para que Rachel fosse expulsa. A Record promete exibir todas as imagens só no programa de hoje à noite, já que o PlayPlus ficou fora do ardurante a desinteligência.