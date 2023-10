* Da Redação de Splash

A Roça desta semana em A Fazenda 2023 (Record) está formada por André Gonçalves, Kally Fonseca, Jenny Miranda e Nadja Pessoa. As três últimas disputam logo mais a Prova do Fazendeiro - quem vencer deixa a berlinda.

O colunista Chico Barney admitiu, no Central Splash, que torce pela saída de André do reality. "O meu sonho, para qualquer configuração desta Roça, é o André Gonçalves eliminado. Ontem ele até deu uns chiliques bons, mas na maior parte do tempo está num canto, conversando com a Rachel, com aquela pose de poeta..."