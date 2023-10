O causo evidencia uma série de questões bastante contemporâneas nos âmbitos da arte e da comunicação. As fronteiras entre o fruto do labor de um artista, seja ele músico, ator ou dramaturgo, com sua posição de influenciador digital perante o mercado, estão cada vez mais borradas.

A mera substituição de um influenciador por outro sem maiores ajustes de conceito já seria algo discutível, mas a situação fica ainda mais periclitante quando estamos falando de personalidades da mídia que vendem para o público suas visões artísticas

O que é arte e o que é marketing às vésperas de 2024? Não sou a Samantha Schmütz para tentar teorizar sobre o tema. Mas o caso em questão pode servir para bons debates que vão além das pessoas envolvidas, e sim para o mercado como um todo.

A equipe de Juliette tenta afastá-la da crise. "Informamos que a música 'Magia Amarela' faz parte de uma campanha publicitária e que Juliette foi contratada como uma das intérpretes para este trabalho audiovisual. A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos', diz a nota oficial publicada nas redes da campeã do BBB 21.

Isso levanta outros problemas. Se a música era simplesmente uma peça publicitária ligada a uma campanha, por qual razão os posts de divulgação não continham qualquer identificação a respeito? E por mais que tudo seja responsabilidade do contratante, ainda assim, a cantora empresta sua voz e seus próprios brand propositions à empresa sem um alinhamento prévio ou aprovação do produto final? Não faz sentido.

Internautas estão desde cedo lembrando de mais episódios em que Juliette teve a estética de seu trabalho musical discutido por similaridades com outras artistas. Uma capa de single que remetia à Pabllo Vittar, um clipe parecido com Manu Gavassi. Gente maldosa chegou a falar que a trajetória da campeã no BBB 21 foi muito parecida com Kléber Bambam no BBB 1. Mas tergiverso.