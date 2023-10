Experimente criticar a performance de Rachel Sheherazade em A Fazenda para ver o que acontece! Uma horda de sheraminions sairá de todos os lugares para atazanar sua vida. Posso falar por experiência própria.

É verdade que a jornalista se posicionou bem em alguns momentos, em outros nem tanto, coisas da vida, reality show tem dessas. Mas o ímpeto com que os fãs defendem sua participação chama atenção.

Desde a resolução do imbróglio com Cariúcha, que foi eliminada na semana passada, Rachel está em busca de uma nova narrativa. Como diria Lulu Santos, com passos de formiga e sem vontade. Dorme muito e demonstra pouco repertório narrativo. Nadja, Jenny, Cezar e outros têm se esforçado bem mais.