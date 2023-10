* Da Redação de Splash

Em conversa com Lucas Souza, Rachel Sheherazade criticou a união de Nadja, Márcia, Simioni, Lilly e Jenny em A Fazenda 2023 (Record). Lucas alegou que Simioni é planta, enquanto Rachel disse que ela apenas 'se faz' de planta.

Para o colunista Chico Barney, Kamila Simioni tem rendido muito mais no reality do que Rachel. "Quem [dentre elas]é a heroína e quem é a vilã? Na minha humilde opinião, a heroína é a Simioni e a vilã é a Rachel Sheherazade - isso está claro. Quando a Simioni fica aí, agindo meio que nas sombras - como o Batman, por exemplo -, com essas armações e picuinhas, ela está agindo para o público, está nos entregando conteúdo", analisou ele, no Central Splash.