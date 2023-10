Perguntei para Cariúcha se ela achava que tinha sido manipulada pela Simioni. Ela falou: 'É, pelo que estou entendendo agora, eu fui, realmente, manipulada. Isso não quer dizer que seja tudo culpa da Simioni. Eu me deixei levar. Acreditei cegamente em uma pessoa que tinha acabado de conhecer. Me equivoquei'.

Chico: Cariúcha diz não se arrepender de briga com Lucas

A ex-peoa também comentou que pretende pedir desculpas a Lucas Souza por utilizar termos homofóbicos em uma discussão entre os dois.

Ela falou: 'Falei gírias e de uma maneira como eu falo com minha galera. Muitas vezes entro em uma loja e falo para o atendente: E aí, viado'. Ela diz que usa esses termos o tempo todo. Mais uma vez ela refutou que tenha, de alguma maneira, intenções homofóbicas.