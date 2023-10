Ela falou: 'Falei gírias e de uma maneira como eu falo com minha galera. Muitas vezes entro em uma loja e falo para o atendente: E aí, viado'. Ela diz que usa esses termos o tempo todo. Mais uma vez ela refutou que tenha, de alguma maneira, intenções homofóbicas.

Ela disse, no final das contas, que não se arrepende de ter brigado com ele, continua tendo diferenças, mas olhando com calma, ela falou: 'Peço desculpas pelos termos que usei nessa última briga. Poderia ter brigado com ele de outra maneira. Não quis ser homofóbica, apenas brigar com ele'.

Chico: Cariúcha assume que foi manipulada por Simioni

A ex-peoa também admitiu ter sido manipulada por Simioni.