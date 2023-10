* Da Redação de Splash

Cariúcha disputa sua permanência em A Fazenda 2023 (Record) ao lado de Shayan Haghbin e Márcia Fu na Roça desta quinta-feira (12). Se ficar, a cantora vai deixar muitos peões chateados, como é o caso de Cezar Black, que acredita na sua eliminação por ter tido falas homofóbicas contra Lucas Souza.

No Splash Show, o colunista Chico Barney analisou os motivos para o público eliminar a cantora e citou o ex-BBB. "Ela atrapalha o discurso de coach de Cezar, se ela continua no jogo"