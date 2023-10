Ele acredita que a despedida de Shayan é a saída para pôr um fim na 'prorrogação' de A Fazenda 14, da qual o rapaz também participou. "Na minha humilde opinião, Shayan deveria ser eliminado para encerrar, de uma vez por todas, A Fazenda do ano passado. A presença do Shayan [na atual temporada] faz com que A Fazenda 14 continue existindo e resistindo - o que ninguém aguenta mais."

Embora considera esta a melhor solução, Chico admite que isso tem poucas chances de acontecer na prática. "Eu acho que seria ótimo colocar um ponto final nessa história de A Fazenda 14 com a eliminação do Shay - mas, realmente, acho que a configuração atual não privilegia esta solução."