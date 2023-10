Se Yuri e Cariúcha seguirem na Roça, Chico entende que os 'sheherazaders' terão de se mobilizar para eliminar a rival da ex-SBT. "A grande questão é que, se tiver Cariúcha e Yuri [na Roça], a Rachel deu a ordem lá: 'eliminem a Cariúcha, quero vê-la pelas costas'. Então, a galera [fãs] da Rachel vai ter que virar a noite, se estressar e parar um pouco de xingar os outros [nas redes sociais] para votar no Yuri."

O apresentador Dieguinho Schueng lamentou a devoção cega que os fãs da jornalista muitas vezes demonstram por ela. "A Sheherazade tem uma torcida que vai passar pano para tudo o que ela faça. Ela pode chutar qualquer pessoa lá dentro e vão falar que foi acidente. Isso é ruim, porque ela não é um ser humano perfeito."

Eliminação de Shay será ponto final atrasado para A Fazenda 14

As enquetes realizadas por diversos meios de comunicação apontam Yuri Meirelles, 22, como o mais provável eliminado desta semana em A Fazenda 2023 (Globo). Ele aparece como o menos votado para ficar, atrás de Márcia Fu, Shayan Haghbin e Cariúcha.

Chico Barney acredita que a despedida de Shayan é a saída para pôr um fim na 'prorrogação' de A Fazenda 14, da qual o rapaz também participou. "Na minha humilde opinião, Shayan deveria ser eliminado para encerrar, de uma vez por todas, A Fazenda do ano passado. A presença do Shayan [na atual temporada] faz com que A Fazenda 14 continue existindo e resistindo - o que ninguém aguenta mais."