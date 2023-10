O colunista acredita que a ex-SBT já rendeu o que tinha que render no confinamento rural. "A gloriosa Rachel Sheherazade cumpriu seu ciclo. Já contou sua história, o pessoal a achou inteligente, gostou... Mas já está de bom tamanho. Qual a história da Sheherazade agora? Não tem mais história nenhuma!"

Para Chico, Rachel deve perder a função em A Fazenda quando Cariúcha já não estiver para lhe servir de antagonista. "A Rachel não conseguiu construir muitas outras histórias além desta [conflito com Cariúcha]. Ela por vezes está patinando no gelo fino, com umas declarações que muita gente aplaude, mas que temos visto que não estão muito legais."

O colunista teme que a narrativa da jornalista na atração da Record se esvazie de vez após saída da 'Garota da Laje'. "Vai virar o quê? A grande campeã das proparoxítonas, das palavras com muitas sílabas? Vem participar do Soletrando aqui do fora, que aí vai ser muito mais bem sucedida."