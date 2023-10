* Da Redação de Splash

No programa Central Splash desta segunda-feira (9), o colunista Chico Barney e a apresentadora Yas Fiorelo opinaram sobre o desempenho no jogo de uma das figuras mais controversas de A Fazenda 2023 (Record): a ex-atleta Márcia Fu, 54.

Chico admitiu que tem se surpreendido com Márcia nos episódios mais recentes do reality. "Estou completamente apaixonado por Márcia Fu. A maioria das pessoas em A Fazenda é muito performática. Ela, quando ficava indignada, reagia exatamente como a gente reagiria numa briga. Todo mundo tem uma tia parecida com a Márcia. Ela é verdade"