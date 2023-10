Chico, porém, lamenta que a 'bronca' nos peões não tenha sido acompanhada de uma punição aos que o mereciam. "Penso que o pronunciamento errou em não ter uma punição, não ter uma consequência. Só falou 'se liga' e não aconteceu nada! Outra coisa que achei muito grave é que ela citou o Lucas, mas continuou não citando os agressores."

Para o colunista, a atitude de agora é uma forma de o canal da Barra Funda corrigir os erros cometidos na temporada anterior. "Acho que foi muito importante a Record ter se manifestado com essa contundência, porque muda o clima. O que aconteceu no passado é que a Record ficou em cima do muro. Demorou para agir, agiu mal, agiu de maneira confusa."

Chico acredita que a experiência caótica com Deolane Bezerra em A Fazenda 14 acabou contribuindo para essa mudança de rota. "A Deolane, no final das contas, serviu para a Record aprender, serviu para A Fazenda melhorar. Muito obrigado, Deolane! Você foi fundamental para o reality show brasileiro."

Cariúcha, 32 foi uma das peoas de A Fazenda 2023 (Record) que não aprovou Jaquelline Grohalski, 29, como a nova fazendeira da sede. A cantora considerou a vitória da ex-BBB "um castigo" e até ameaçou tocar o sino para desistir do reality show.

Chico Barney acredita que Cariúcha e Kamila Simioni, 37, já não agem segundo qualquer estratégia. "Elas estão em um período em ultrapassaram a estratégia. É uma fraqueza, uma fragilidade mesmo. Vejo a Cariúcha e a Simioni se debatendo. Estão apavoradas, meio acuadas, e não conseguem olhar para o problema e tentar resolver. Querem fugir do problema."