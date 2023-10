* Da Redação de Splash

Cariúcha, 32 foi uma das peoas de A Fazenda 2023 (Record) que não aprovou Jaquelline Grohalski, 29, como a nova fazendeira da sede. A cantora considerou a vitória da ex-BBB "um castigo" e até ameaçou tocar o sino para desistir do reality show.

O comentarista de realities Dantas, do Twitter, condenou a atitude da 'Garota da Laje' - que insiste em atribuir a Rachel Sheherazade, 50, palavras que esta jamais disse. "É uma estratégia burra, porque está tudo filmado, todo mundo viu. Não tem como você negar o que está filmado. Ao invés de adotar a estratégia mais inteligente - demonstrar para o público que errou e pedir desculpa -, ela tenta se vitimizar. Tenta virar o jogo e fazer com que os vilões sejam o Lucas, a Record, o programa - e ela, a grande vítima do negócio."