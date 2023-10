Ele acredita que é a única forma de a Record passar a mensagem que o desfecho do caso precisa ter. "O que é ético e o que é moral precisa ser feito - como recado para as pessoas lá dentro [do reality], mas principalmente para as pessoas aqui fora. Para entenderem que não é brincadeira, que é uma questão importante e que não pode ser admitida."

Chico defende que o entretenimento precisa evoluir junto com a sociedade na conscientização sobre homofobia e outros temas. "É muito importante que essa evolução da discussão da sociedade se reflita cada vez mais, e também com mais agilidade, nos programas [de TV]. A discussão avança e precisa avançar junto com as redes sociais e tudo o mais."

Dieguinho: Silêncio de peões sobre homofobia representa a sociedade

Kally Fonseca, 30, manifestou-se em conversa com Rachel Sheherazade, 50, sobre Lucas Souza, 22, estar sofrendo homofobia de outros peões em A Fazenda 2023 (Record). A cantora foi a única a dar nome à agressão que o ex de Jojo Todynho vinha sofrendo.

Para Dieguinho Schueng, o silêncio da maior parte do elenco sobre as atitudes de Darlan Cunha e cia. não difere muito do que acontece aqui fora. "Precisamos ter essa leitura de que o que aconteceu ali representa a sociedade brasileira, que muitas vezes olha para esse tipo de situação e minimiza, [diz:] 'isso aí não é nada, é só uma brincadeirinha'", lamentou ele, também no Central Splash.