Bárbara Saryne concorda com a opinião do colunista de Splash sobre Kamila Simioni. "Para mim, ela é a verdadeira vilã desta temporada. Fica aí o questionamento de quem vai perceber isso. Já vi que os Crias comentaram um pouco sobre ela estar sempre querendo ouvir as conversas deles, mas quero ver quem vai para cima e expor esse jogo da Simioni."

