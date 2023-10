A intensidade das defesas já começam a deixar o clima inóspito com menos de duas semanas do programa no ar. É um pouco preocupante. Parece que conforme os anos vão passando, os torcedores vão ficando cada vez mais radicais em suas abordagens.

Isso atrapalha o bom andamento do debate público a respeito do que acontece em A Fazenda. A longo prazo, pode não ser tão positivo para a própria jornalista. Mas o que importa, pelo menos por enquanto, é que existe um exército de entusiastas dispostos a defendê-la em todas as situações que vão surgindo. É uma arma poderosa neste começo de programa.

A boa notícia é que ainda há espaço para outros participantes continuarem crescendo no jogo e também aqui fora. Figuras excêntricas como Jaquelline, Lucas e Nadja possuem potencial e boa vontade para fazer frente —se não na conquista do prêmio, pelo menos na composição de suas próprias narrativas, que é o que realmente interessa para quem está assistindo.

