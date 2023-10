Chico avalia como impressionante a popularidade que Lucas ganhou na casa do dia para a noite. "Ninguém mais pensa nele para votar, ninguém cogita. Se puderem, até fazem amizade com ele. Hoje ele estava na academia, com a rapaziada. Como é que alguém passa de 16 votos para nenhum em uma semana? Isso não existe nem para o Ciro Gomes!"

Na visão do colunista, tal movimento só prova a tese de Rachel Sheherazade a respeito dos colegas de elenco. "Na minha humilde opinião, a galera está totalmente equivocada - e isso é bom. Como ninguém tem certeza de nada, eles vão indo como a manada de que a Sheherazade tanto fala."

Apagada, Nadja cava pênalti em busca de enredo em A Fazenda

Nadja Pessoa, 36, armou uma confusão com Alícia X, 23, no confinamento de A Fazenda 2023 (Record). Ambas discutiram e, em dado motel, Alíca xingou a colega de 'filha da puta'; Nadja, por sua vez, caiu no choro ao entender que Alícia havia ofendido sua mãe.

Chico Barney acredita que a ex-Power Couple aproveitou-se da situação para se vitimizar. "A Nadja depois [da discussão] ficou na cama, chorando sem lágrimas, como se ela tivesse falado 'a senhora sua mãe...' Não, ela simplesmente falou um 'filha da p*ta, que é um xingamento [padrão], como 'corno' ou 'careca'", analisou ele, no Central Splash.