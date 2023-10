* Da Redação de Splash

Nadja Pessoa, 36, armou uma confusão com Alícia X, 23, no confinamento de A Fazenda 2023 (Record). Ambas discutiram e, em dado momento, Alíca xingou a colega de 'filha da put*'; Nadja, por sua vez, caiu no choro ao entender que Alícia havia ofendido sua mãe.

O colunista Chico Barney acredita que a ex-Power Couple aproveitou-se da situação para se vitimizar. "A Nadja depois [da discussão] ficou na cama, chorando sem lágrimas, como se ela tivesse falado 'a senhora sua mãe...' Não, ela simplesmente falou um 'filha da p*ta, que é um xingamento [padrão], como 'corno' ou 'careca'", analisou ele, no Central Splash.