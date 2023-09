Yas Fiorelo recorda que, em um passado não tão distante, Sheherazade já desagradou há muitos com suas opiniões políticas polêmicas."Todo mundo já está meio naquele pique de 'fada sensata' [com Sheherazade]. Apesar de eu acreditar que as pessoas mudam, a Rachel já falou muita besteira, [expressou] pensamentos esquisitíssimos."

Para Chico, os fãs da jornalista erram ao idealizar demais a figura do ídolo. "O meu problema com ela neste momento é com a 'santificação' de Rachel Sheherazade. Estão querendo colocá-la como o futuro de A Fazenda, mas ela é uma pessoa normal, que vai errar, vai acertar... O que não pode é os 'sheherazaders' se tornarem 'shera-minions'. É preciso ter senso crítico."