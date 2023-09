* Da Redação de Splash

Márcia Fu, 54, detonou Rachel Sheherazade, 50, para Cézar Black, 35, em A Fazenda 15 (Record). A ex-jogadora de vôlei acusou a jornalista de ser 'sorrateira como cobra' e a criticou por mandar Nathália Valente, 20, para a baia —ela foi eliminada no programa de ontem à noite.

No Central Splash, o colunista Chico Barney diz acreditar que, apesar das atitudes e comentários controversos, a ex-atleta tem o mérito de gerar entretenimento no reality rural. "O pessoal, bastante emocionado, está querendo ir com tochas à sede de A Fazenda, tirar a Márcia — mas ela rendeu um dos melhores momentos de quarta à noite, quando, já sabendo desde a manhã que iria votar no Lucas, finge que tomou um susto."