* Da Redação de Splash

Jaquelline Grohalski, 29, chamou a atenção pelo figurino que escolheu para ajudar os moradores da baia de A Fazenda 15 (Record) a montarem uma casa de passarinho. No Twitter, o look inusitado da peoa foi tema de vários comentários.

O colunista Chico Barney acredita que Jaquelline tem rendido muito mais no reality rural do que no Big Brother. "A Jaquelline saiu do BBB 18 como uma piada de mau gosto - mas parece que ela realmente estava no lugar errado. Em A Fazenda, ela está pura e simplesmente adequada", comentou ele, no Central Splash.