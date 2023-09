Ele lamenta, no entanto, que a imagem do peão ainda esteja muito atrelada ao término conturbado de seu casamento com Jojo Todynho. "Fica parecendo que o arco de redenção do Lucas está preso a uma questão da vida pessoal dele, de que ele precisa fazer as pazes com a Jojo para poder fazer as pazes com o público."

Na visão de Chico, tal enredo só faz reforçar a pecha de 'rehab para famosos' que pesa sobre A Fazenda desde a primeira edição. "Esse retorno inevitável dele hoje [após a Roça] talvez empodere essa narrativa - e nos deixe presos à ideia de mais um cara que fez bobagem aqui fora e foi para A Fazenda para tentar fazer o seu filme e dar a volta por cima."

Yas: Neymar é enviado do poliamor para acabar com a monogamia

Kaio Viana, ex-namorado de Nathália Valente, 20, acusou a participante de A Fazenda 15 (Record) de ter trocado mensagens de flerte com Neymar, 31, no período em que ainda mantinham uma relação amorosa.

Yas Fiorelo não entende o que Neymar tem afinal contra as relações monogâmicas. "Se todos os namorados de mulheres que já receberam mensagem do Neymar vierem a público se manifestar, a nossa vida vai ser só comentar isso. Ele quer porque quer destruir a monogamia com as próprias mãos! O Neymar é um enviado do poliamor para acabar com o modelo de relacionamento vigente no Brasil e no mundo."