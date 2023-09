O hate de que o rapaz tem sido vítima vem despertando a empatia do público a favor dele. "O Lucas está conseguindo dar a volta por cima! Você abre qualquer tipo de chat, de caixa de comentários, e tem um monte de gente falando: 'é um coitado o Lucas, que vontade de adotá-lo!'"

O erro dos demais peões, na visão de Chico, está em crer que o militar ainda esteja 'queimado' pelos conflitos com Jojo Todynho, antes de sua entrada no reality. "O Lucas e a Rachel [Sheherazade] estão indo só para cima, enquanto o Grupão ainda está com a mente no que seria a timeline da Choquei - ou seja, na história pregressa das pessoas. Só que a história avança, e é a história de A Fazenda, a vida lá dentro, que interessa no fim das contas."

Nathália e Yuri, de A Fazenda, devem ser próximo casal a se separar

De olho na separação recente de vários pares de famosos - Lucas Lima e Sandy, Lexa e MC Guimê, Gustavo Miotto e Ana Castela... -, o programa Central Splash procurou Márcia Sensitiva, 71, para entender o porquê de tantas rupturas amorosas quase simultâneas.

Segundo Márcia, o panorama astrológico global tem tudo a ver com essa situação. "Vênus estava com Júpiter até dia 17. Júpiter está retrogrado em Touro, que rege relacionamentos, problemas de briga em relacionamentos. Dia 29, [teremos] quadratura de Vênus com Urano, que está em Touro - [então] de novo problema de relacionamentos."