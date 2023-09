* Da Redação de Splash

O músico Tonzão Chagas, 34, condenou a fala de Rachel Sheherazade, 50, durante a formação da Roça de ontem em A Fazenda 15 (Record). Ela justificou o voto em Darlan Cunha na tese de que ele integra um grupo de "pessoas que representam minorias no Brasil e jogam oprimindo minorias".

O colunista Chico Barney, no Central Splash, criticou com veemência a colocação da jornalista. "Achei esse discurso da Sheherazade muito parecido com os editoriais polêmicos dela [nos tempos de SBT]. É péssimo esse papo de misturar a questão da minoria, enquanto uma questão super séria da nossa sociedade aqui fora, com uma questão numérica lá dentro [do jogo]."