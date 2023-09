* Da Redação de Splash

Rachel Sheherazade, 50, corre o risco de garantir uma vaga na Roça inaugural de A Fazenda 15 (Record). Fazendeiro da vez, Yuri Meirelles, 22, contou ao colega Tonzão Chagas, 34, que pretende indicar a jornalista para a berlinda.

Chico Barney acredita que, se Yuri cumprir a ameaça, estará dando uma mãozinha à rival. "Para a Rachel Sheherazade, seria maravilhoso ir para a primeira Roça desde já. É tudo o que ela sonhou, a melhor coisa que pode acontecer com a Rachel neste exato momento. O 'Bora pro Beco' acha que está ferrando com ela, mas está fazendo um favor", analisou ele, no Central Splash.