Ele acredita que isso torna o reality menos atrativo para o grande público. "Sinto que a Record faz um programa frio, onde sabemos que hoje vão mostrar o dia de ontem e um pouquinho do de hoje. Fica uma cronologia bizarra e [vira] um programa pouco relevante."

Bárbara Saryne concordou com as palavras de Chico. "Fica cansativo, fica atrasado... A gente acompanha [ao vivo] no PlayPlus e depois, na edição [da TV], dá a impressão que estamos vendo um programa diferente."

Na visão de Chico Barney, está faltando dinamismo e modernidade para o reality rural. "O programa de ontem ficou parecendo 'A Fazenda careta', sabe? É um negócio meio enferrujado. Como fã de reality show, eu gostaria muito que a coisa fosse mais dinâmica."

Bárbara apontou também para o subaproveitamento do elenco atual. "A gente vê um elenco com potencial, com entrega, com vontade. Pessoas que sabem muito pouco de reality show e, por isso, cometem erros que para a gente fica muito legal de assistir. Acho que a edição não está aproveitando isso."

Para Chico, essa falta de atualização de A Fazenda atrapalha a renovação do público do reality. "Se o programa da Record, na TV, não der uma modernizada mínima, não ficar um pouco mais quente, vai ficar mais uma vez restrito ao nosso clubinho de entusiastas. A gente vai à padaria e não tem ninguém comentando o programa. É um risco que coloca em xeque até mesmo a longevidade do formato."