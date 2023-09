Começou animada a 15ª temporada de A Fazenda. Com menos de uma semana no ar, já aconteceu uma miríade de fortes emoções com aquele tradicional leque de intrigas, conchavos e devaneios.

Alguns participantes começaram muito bem, despontando como possíveis favoritos, caso de Márcia Fu, apenas para alguns dias depois perderem o apoio popular de maneira contundente.

No centro dos eventos, uma peoa improvável: Rachel Sheherazade. É por ela que os sinos dobram em Itapecerica da Serra. A postura desdenhosa e ao mesmo tempo firme em relação aos colegas fez com que o grupo hegemônico da casa se voltasse contra a jornalista.