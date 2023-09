O colunista lamenta, no entanto, que a jornalista insista em olhar 'de cima' os colegas de confinamento. "Estou achando Rachel Sheherazade a grande vilã desta primeira semana. Enquanto está todo mundo se olhando no olho e tentando conviver, ela está o tempo todo sobrevoando esse elenco, como se fosse uma enviada dos céus, a redentora, como se fosse muito melhor que eles - que é o que ela acredita ser de fato, mas eu não concordo que seja."

Chico acredita que Rachel precisa afinar o diálogo com os demais peões. "Uma questão fundamental da inteligência emocional é conviver bem. Entendo que as outras pessoas [do elenco] têm um tom mais estridente, digamos assim, mas ela tampouco está fazendo nenhum esforço ativo para conviver harmonicamente com essa galera."

Jenny Miranda não tem autoestima e se humilha para conquistar apoio em A Fazenda

Ainda durante o último Splash Show, Chico Barney e Dieguinho Schueng traçaram um panorama dos primeiros dias de Jenny Miranda no confinamento de A Fazenda 15. Chico acredita que Jenny tenta vender uma postura que não é capaz de sustentar.

"Jenny Miranda tenta pagar de f*dona, mas não tem autoestima para isso. Ela está em frangalhos emocionalmente e não consegue bancar direito as coisas. Fica tentando se escorar em quem espera que a defenda de alguma forma", apontou o colunista.