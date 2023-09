Luísa Sonza conheceu Chico Moedas graças a um corte no TikTok. Não tinha lugar mais adequado: o rapaz é um dos maiores destaques do gênero, um precursor da modalidade.

Conforme narrado em outra oportunidade, Moedas é uma espécie de Gil Cebola do Casimiro Miguel, o mais abrangente streamer do mercado brasileiro. Suas lives contam com dezenas de milhares de espectadores simultâneos. Trechos dessas transmissões se tornam vídeos com milhões de visualizações nas redes sociais.

O mesmo modus operandi é uma regra no universo dos videocasts —programas onde celebridades de diferentes graus de relevância estabelecem conversas que quase sempre duram tempo demais. Editores pacientes e antenados pegam as migalhas de conteúdo espalhadas por horas de papo furado e transformam em sucesso.