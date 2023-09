"O ex-jogador já fez muitos gols", anunciava a Record no período de divulgação de A Fazenda 15, dando um spoiler de um dos participantes. Era Radamés, apresentado como "o boleiro". Ele pode até já ter feito muitos gols, mas esse tempo ficou no passado.

A primeira prova do fazendeiro, para a qual Radamés conseguiu uma vaga para disputar, parecia um sonho: escolher um ponto de um campinho de futebol e chutar rumo ao gol —sem goleiro, direto para o fundo da rede.

Mas se tornou um pesadelo. O que serviria para empoderá-lo com imunidade e a autoestima lá no alto, acabou destruindo seu psicológico. Como assim um jogador de futebol erra todas as três chances de gol nessa condições?