Chico acredita, porém, que a ex-SBT não é totalmente sincera ao dizer que não cultiva o hábito de ver reality shows na TV. "Ela diz que não assiste, mas estava chamando gente de vetezeiro - um termo que só quem acompanha reality conhece - e estava querendo formar grupo, que é uma burrice típica de quem assiste a reality show e depois vai para um."

Chico não entende por que Sheherazade parece querer esconder a afinidade que tem com o gênero. "Para mim, está sendo uma hipocrisia. Na minha humilde opinião, a Rachel Sheherazade assiste [a realities] no sigilo. Tipo aquela galera que diz que viu 'sem querer' o SuperPop, o Programa do Ratinho... Devia até torcer pela Deolane no ano passado, sem bobear."